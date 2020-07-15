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У Лукашенко не оказалось в собственности автомобилей и недвижимости 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 2 часа назад
Лукашенко оказался без собственности
Фото: ТАСС
Центризбирком Белоруссии опубликовал декларации о доходах кандидатов в президенты страны, у действующего главы государства Александра Лукашенко не оказалось недвижимого имущества, автомобилей, акций или долей в уставных фондах юрлиц.
В частности, за 2019 год Лукашенко задекларировал чуть более 117 тыс. белорусских рублей дохода от работы (около 3,4 млн российских рублей), передает «Интерфакс».
В графе «недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)» у действующего президента написано «нет». Иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Лукашенко также нет.
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Также, согласно декларации, президент по-прежнему женат на Галине Родионовне Лукашенко. Ее доход за 2019 год составил 5,5 тыс. белорусских рублей (около 161 тыс. российских рублей) — пенсия и доход от акций.
Также супруге Лукашенко принадлежит жилой дом на 196 кв. метров и земельный участок площадью 0,1498 га в Шклове, половина доли в праве собственности на жилой дом в деревне Б. Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 квадратных метра. Кроме того, жена президента владеет 56 акциями ОАО «Шкловский маслодельный завод».
Напомним, ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты. Тем временем центризбирком Белоруссии зарегистрировал действующего главу республики Александра Лукашенко кандидатом на пост президента.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в итоговом списке кандидатов в президенты оказался Александр Лукашенко, а более-менее серьезные оппозиционные кандидаты были отсеяны под разными предлогами — в том числе из-за «сотрудничества с Россией».
После того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс
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