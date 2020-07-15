Лукашенко сделал предостережение Западу

Белорусские власти будут защищать свою страну всеми законными методами, несмотря на критику Запада. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в среду на встрече с представителями властей Витебской области.
"Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим", — подчеркнул глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.
По словам Лукашенко, у западных соседей и партнеров порой в оценке происходящего в Белоруссии присутствуют двойные стандарты, особенно в период выборов.
"Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы на улице не было столкновений", — заметил Лукашенко.
Лукашенко указал на то, что правоохранители во время демонстраций "желтых жилетов" во Франции и волнений в США действуют жестко.
"Видите, что там происходит. Там без слезоточивого газа не обходится, — сказал Лукашенко. — Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии, на Россию попробуйте наехать. Побаиваются, и вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится!" — сказал Александр Лукашенко.