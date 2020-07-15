Лукашенко сделал предостережение Западу

Белорусские власти будут защищать свою страну всеми законными методами, несмотря на критику Запада. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в среду на встрече с представителями властей Витебской области.

"Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим", — подчеркнул глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам Лукашенко, у западных соседей и партнеров порой в оценке происходящего в Белоруссии присутствуют двойные стандарты, особенно в период выборов.

"Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы на улице не было столкновений", — заметил Лукашенко.

Лукашенко указал на то, что правоохранители во время демонстраций "желтых жилетов" во Франции и волнений в США действуют жестко.