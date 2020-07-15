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Лукашенко заявил о готовности защищать страну законными методами 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
Лукашенко: «Свою страну мы никому не отдадим»
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности защищать страну от посягательств законными методами.
«Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим», — приводит БЕЛТА его слова.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусский народ никогда и ни перед кем не становился на колени и выстрадал право жить в своём государстве.
Сообщалось, что в Белоруссии на акциях протеста задержали более 250 человек.
Президентские выборы назначены в республике на 9 августа.
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В мире , Александр Лукашенко
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