Лукашенко: «Свою страну мы никому не отдадим»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности защищать страну от посягательств законными методами.
«Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим», — приводит БЕЛТА его слова.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусский народ никогда и ни перед кем не становился на колени и выстрадал право жить в своём государстве.
Сообщалось, что в Белоруссии на акциях протеста задержали более 250 человек.
Президентские выборы назначены в республике на 9 августа.