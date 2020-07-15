Лукашенко: «Свою страну мы никому не отдадим»

«Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим», — приводит БЕЛТА его слова.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусский народ никогда и ни перед кем не становился на колени и выстрадал право жить в своём государстве.

Сообщалось, что в Белоруссии на акциях протеста задержали более 250 человек.

Президентские выборы назначены в республике на 9 августа.