Европейская страна назвала Россию врагом

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".

"Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат — это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг", — сказал Луйк в видеообращении к призывникам, размещенном в среду на сайте Минобороны.

Министр считает, что развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии должно показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть, и страна сможет защитить себя до прибытия союзников.

"Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос", — заявил Луйк.

Глава Минобороны напомнил, что на территории Эстонии дислоцирован международный батальон НАТО , который возглавляет Великобритания.

"Рядом с нами стоят и наши союзники. Они находятся в Эстонии с очень важной целью — защитить Эстонию и весь НАТО и показать, что Эстония больше никогда не останется одна", — подчеркнул Луйк.