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Россия и Турция возобновляют авиасообщение 

Артём Кульша 57 минут назад
Россия и Турция возобновляют авиасообщение
Фото: РИА Новости
Авиасообщение между Россией и Турцией будет возобновлено 15 июля. Об том, как сообщает ТАСС, рассказали в Министерстве транспорта Турции.
Международное авиасообщение, как сообщал «Рамблер», было приостановлено в России 27 марта с целью борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
На прошлой неделе Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) сообщило о разработке схемы его поэтапного восстановления. Первый этап подразумевает возобновление авиасообщения на условиях взаимности со странами с самыми благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями.
Сегодня в Министерстве транспорта Турции сообщили о достижении договоренности с властями России о восстановлении авиасообщения между странами с 15 июля.
Вчера исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что сегодня Министерство транспорта России должно сформировать список стран, авиасообщение с которыми может быть возобновлено, но это не означает, что рейсы туда полетят уже на следующий день.
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В мире , Общество , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Росавиация , Минтранс РФ , Турция
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