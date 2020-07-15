Россия и Турция возобновляют авиасообщение 

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Авиасообщение между Россией Турцией будет возобновлено 15 июля. Об том, как сообщает ТАСС, рассказали в Министерстве транспорта Турции.

Международное авиасообщение, как сообщал «Рамблер», было приостановлено в России 27 марта с целью борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

На прошлой неделе Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) сообщило о разработке схемы его поэтапного восстановления. Первый этап подразумевает возобновление авиасообщения на условиях взаимности со странами с самыми благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями.

Сегодня в Министерстве транспорта Турции сообщили о достижении договоренности с властями России о восстановлении авиасообщения между странами с 15 июля.