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В Индии число заражений коронавирусом превысило миллион 

Газета.Ru и ещё 5 57 минут назад
В Индии число заражений коронавирусом превысило миллион
Фото: Газета.Ru
В Индии число заражений коронавирусом превысило миллион, пишет издание Hindu со ссылкой на собственные подсчеты.
Как сообщается, инфицированы 1 001 449, погибли 25 582 пациента.
Индия находится на третьем месте в мире по распространению вируса (после США и Бразилии).
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 580 тысяч человек.
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В мире , ВОЗ , Индия
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