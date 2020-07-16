В Индии число заражений коронавирусом превысило миллион 

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Индии число заражений коронавирусом превысило миллион, пишет издание Hindu со ссылкой на собственные подсчеты.

Как сообщается, инфицированы 1 001 449, погибли 25 582 пациента.

Индия находится на третьем месте в мире по распространению вируса (после США и Бразилии).