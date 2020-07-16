Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Партия Зеленского выбрала оппонента для Кличко 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Партия Зеленского выбрала оппонента для Кличко
Фото: Соцсети
Кандидатом на пост мэра Киева от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского стала депутат Верховной Рады Ирина Верещук.
Кандидатуру Верещук одобрили 87 депутатов фракции. Отмечается, что при определении кандидата учитывалась позиция Зеленского и социология, проведенная офисом президента, передает «Страна.ua».
Вместе с Верещук рассматривались кандидатуры депутатов Александра Дубинского и Александра Качура, а также главного санитарного врача Виктора Ляшко.
Избранный кандидат на пост градоначальника от «Слуги народа» пригласила действующего мэра столицы Украины Виталия Кличко на дебаты, передает РИА «Новости».
«Я приглашаю господина Кличко, пользуясь случаем, на дебаты», — сказала Верещук во время ее представления президентом в качестве кандидата на выборах в мэры столицы.
Зеленский отметил, что жителям Киева будет интересно послушать дебаты между Верещук и Кличко.
Нынешний глава украинской столицы ранее заявил о своем намерении снова баллотироваться на выборах мэра Киева.
В декабре прошлого года деятельность Кличко на посту главы Киева вызвала недовольство почти 50% жителей города.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Польша выдворила почти 4,5 тыс. украинцев Польша выдворила почти 4,5 тыс. украинцев Литва назвала срок отказа от электроэнергии из России Литва назвала срок отказа от электроэнергии из России Азербайджан опроверг информацию о подбитом Арменией танке Азербайджан опроверг информацию о подбитом Арменией танке
Комментарии
В мире , Виталий Кличко , Владимир Зеленский , Александр Дубинский , Верховная Рада , РИА Новости , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирию за сутки вернулись более 40 беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 40 беженцев
Россия готовит жесткий ответ НАТО
Россия готовит жесткий ответ НАТО
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
Оппоненты Лукашенко сделали ставку на жену блогера
Оппоненты Лукашенко сделали ставку на жену блогера
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение