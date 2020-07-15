Белорусский ресторатор Вадим Прокопьев вызвал главу государства Александра Лукашенко на дуэль. Обращение к нему он опубликовал на YouTube.

Прокопьев заявил, что ему стало известно о том, что белорусский лидер назвал его «п******ом» (лицом с нетрадиционной сексуальной ориентацией — прим. «Ленты.ру»), отреагировав на попытку бизнесмена создать в Белоруссии ассоциацию рестораторов для решения проблем с властью и лоббирования собственных интересов.

Прокопьев требует от Лукашенко публичных извинений или дуэли — три раунда в боксерском ринге. В качестве секундантов ресторатор предлагает пригласить главу МВД Юрия Караева и бывшего командира ОМОНа Юрия Подобеда . Бизнесмен дал главе государства 24 часа на ответ, заявив, что направил свое обращение в его пресс-службу.

Ранее Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в республике. На встрече с сотрудниками СМИ он подчеркнул, что наличие свободы слова не предполагает вседозволенности. Президент констатировал, что некоторые, к сожалению, ее так понимают, особенно это касается высказываний в интернете.