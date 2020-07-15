Украли: адвокат Трампа взялся за украинскую коррупцию

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал видео о разворовывании на Украине при Петре Порошенко многомиллиардной американской помощи. Расследование касается коррупционного дела, которое может быть связано с главным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байденом. Как утверждает Джулиани бывший вице-президент США был «наводчиком» в вопросе злоупотребления средствами США.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал видеоролик о растратах американской помощи Украине. По его словам, большая часть из $5 млрд предоставленной Киеву финансовой поддержки была разворована, причем при попустительстве Барака Обамы , занимавшего тогда пост президента США и его вице-президента Джо Байдена. Сейчас последний — наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента в США.

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 млрд во время администрации Обамы, в то время как Джо Байден был «наводчиком». Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — говорит Джулиани.

В качестве доказательства он приводит документ Счетной палаты от 2017 года, подтверждающий факт того, что Киев обнаружил растрату денежных средств. Документ Джулиани получил от внефракционного депутата Верховной Рады Андрея Деркача , который впоследствии опубликовал запись разговора, предположительно, Петра Порошенко и Джо Байдена.

По словам Джулиани, деньги разворовывались через сеть выделяемых различным НПО грантов.

К январю 2017 года количество проектов сократилось с 440 до 390, при этом объём выделяемых средств вырос до $5,2 млрд Однако оценить реализацию этих проектов практически невозможно, так как почти все из них находятся «в серой зоне». Несмотря на выделение денег поставленные задачи социально-экономического развития страны так и не были достигнуты.

Один из случаев касается возможного хищения $133 млн, выделенных США для людей, больных СПИДом. Финансовые средства выделялись через благотворительную организацию «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД». Ответственность за хищение средств Деркач возлагает на основателей Центра противодействия коррупции — Дмитрия Шерембея и его коллегу Виталия Шабунина . В феврале Нацполиция уже открыла дело против Центра, который финансируется миллиардером Джорджем Соросом.

Однако в то время никаких расследований не проводилось, так как они касались международной технической помощи. Любые расследования останавливало посольство.

«Обаме и Байдену было наплевать на пропавшую иностранную помощь Украине в размере $5,3 млрд ($3 млрд поступили из США). Администрация Обамы/Байдена заблокировала любое расследование. Этот эпизод — вершина айсберга, и это еще не все», — утверждает Джулиани.

В то же время «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» утверждает, что заявления Деракача и Джулиани не соответствуют действительности. Организация намерена подать в суд.

«Тезисы, которые озвучивают Руди Джулиани и Андрей Деркач, являются ложными, безосновательными и направлены на дискредитацию организаций, которые являются результативными в сфере борьбы с коррупцией и защиты прав пациентов в Украине, и по нашему мнению, направлены на снижение международной поддержки Украины. Наша организация ни разу за почти 20 лет существования не получала финансовой помощи ни от каких доноров в масштабах, о которых заявляют Деркач и Джулиани. Мы рассматриваем все эти действия в том числе как месть коррупционеров лично Дмитрию Шерембею и Виталию Шабунину», — говорится в заявлении организации.

Помимо этого, $36 млн выделили на программу «по повышению уверенности граждан Украины», $41 млн — на программу «конкурентная экономика Украины». Однако, по большому счету, такие подряды отдавали сомнительным американским фирмам.

В декабре прошлого года Джулиани выпустил три части фильма о коррупции на Украине, в которой замешаны представители Демпартии США.

В фильме говорится о работе сына Джо Байдена в украинской нефтегазовой компании Burisma в то время, как его отец курировал украинское направление, и о его участии в отмывании средств. Кроме того, Джулиани попытался собрать свидетелей и доказательства того, что демократы, запустив тогда процедуру импичмента против Дональда Трампа, старались скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность входившего в ее совет директоров Хантера Байдена к отмыванию миллионов долларов.

Потенциально, расследование может стать основанием для возбуждения уголовных дел в отношении фигурантов этой истории.

В целом же, подобные действия уже стали элементом предвыборной борьбы между демократам и республиканцами и тема Украины прочно закрепилась в избирательной президентской кампании 2020 года.