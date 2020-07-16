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Американец, желавший «пострелять русню», подорвался в ДНР

Павел Тиунов
иещё 8
23 минуты назад
Комментарии126
Американский наёмник Шон Фуллер, который в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовал в наступлении на позиции войск Донецкой народной республики, подорвался на мине, заявил замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, погибший был сапером, сообщает РИА Новости.
"Приехали русню пострелять"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее, как сообщал «Рамблер», ВСУ предприняли попытку приблизиться к расположению боевых соединений армии ДНР в районе населенного пункта Зайцево. Сообщалось, что в результате вылазки погиб один человек: он подорвался на мине.
Позже Эдуард Басурин в общении с журналистами заявил, что погибший – американский наёмник, имеющий опыт проведения боевых операций в Ираке, Шон Фуллер с позывным «Техас».
«Известен как специалист подрывного дела», - отметил замначальника народной милиции, подчеркнув, что на одежде американца была обнаружена украинская символика националистического толка.
Telegram-канал «Голос Мордора» сообщил, что вместе с Фуллером погиб эстонский наемник по имени Микола Илин. Автор сообщения предположил, что оба приехали в Донбасс «поразвлечься» и «пострелять русню», однако всё пошло не так, как они планировали.
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Комментарии126
В мире,Трупы,Эдуард Басурин,РИА Новости,Украина
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