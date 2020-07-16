"Приехали русню пострелять"

Американский наёмник Шон Фуллер, который в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовал в наступлении на позиции войск Донецкой народной республики, подорвался на мине, заявил замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, погибший был сапером, сообщает РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ВСУ предприняли попытку приблизиться к расположению боевых соединений армии ДНР в районе населенного пункта Зайцево. Сообщалось, что в результате вылазки погиб один человек: он подорвался на мине.
Позже Эдуард Басурин в общении с журналистами заявил, что погибший – американский наёмник, имеющий опыт проведения боевых операций в Ираке, Шон Фуллер с позывным «Техас».
«Известен как специалист подрывного дела», - отметил замначальника народной милиции, подчеркнув, что на одежде американца была обнаружена украинская символика националистического толка.
Telegram-канал «Голос Мордора» сообщил, что вместе с Фуллером погиб эстонский наемник по имени Микола Илин. Автор сообщения предположил, что оба приехали в Донбасс «поразвлечься» и «пострелять русню», однако всё пошло не так, как они планировали.