Минске и еще нескольких белорусских городах 14 июля начались акции протеста из-за недопуска к президентским выборам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Об этом сообщает Tut.by.

По данным портала, участники акций вставали в «цепи солидарности» и шли по направлению к площадям. Протесты сопровождались задержаниями и стычками с милицией. В ночь на 15 июля правозащитники сообщили о по меньшей мере 215 задержанных по всей стране.

Корреспондент Tut.by заявил, что задержания проходили жестко.