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Белорусы вышли на массовые протесты 

Мария Иванова 12 минут назад
В Минске и еще нескольких белорусских городах 14 июля начались акции протеста из-за недопуска к президентским выборам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Об этом сообщает Tut.by.
По данным портала, участники акций вставали в «цепи солидарности» и шли по направлению к площадям. Протесты сопровождались задержаниями и стычками с милицией. В ночь на 15 июля правозащитники сообщили о по меньшей мере 215 задержанных по всей стране.
Бабарико обратился в ООН
Корреспондент Tut.by заявил, что задержания проходили жестко.
«Когда кто-то пытается убежать, подсекают под колени, человек падает на асфальт. Могут ударить локтем в лицо, заламывают руки», — рассказал он.
В мире , Видео , Статьи , ООН , Минск
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