Минздрав Киргизии обратился за помощью к России 

Киргизия обсуждает с российской стороной возможность поставок препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции. Об этом заявила на брифинге в Бишкеке начальник управления общественного здравоохранения Минздрава республики Айнура Акматова.

Речь, как выяснилось, идет об авифавире, партию которого Россия направила в Казахстан . Киргизия заинтересовалась опытом соседей.

— Ранее в республику прибыла делегация Роспотребнадзора во главе с заместителем руководителя ведомства Вячеславом Смоленским, — напомнила Айнура Акматова. — Нам передали партию тест-систем и на месте ознакомились с тем, как в стране борются с COVID-19. В состав делегации входили представители Научно-исследовательского института имени Бакулева, реаниматологи. Вопрос по авифавиру сейчас обсуждается. Наши экспертно-консультативные группы тоже рассматривают его.

Ситуация с распространением COVID-19 в Киргизии тем временем остается сложной. Количество инфицированных в последние дни перевалило за одиннадцать тысяч, не считая людей, госпитализированных с внебольничной пневмонией. Чаще всего зараженные выявляются в Бишкеке.