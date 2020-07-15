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Минздрав Киргизии обратился за помощью к России 

Российская Газета 15 минут назад
Минздрав Киргизии обратился за помощью к России
Фото: РИА Новости
Киргизия обсуждает с российской стороной возможность поставок препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции. Об этом заявила на брифинге в Бишкеке начальник управления общественного здравоохранения Минздрава республики Айнура Акматова.
Речь, как выяснилось, идет об авифавире, партию которого Россия направила в Казахстан. Киргизия заинтересовалась опытом соседей.
— Ранее в республику прибыла делегация Роспотребнадзора во главе с заместителем руководителя ведомства Вячеславом Смоленским, — напомнила Айнура Акматова. — Нам передали партию тест-систем и на месте ознакомились с тем, как в стране борются с COVID-19. В состав делегации входили представители Научно-исследовательского института имени Бакулева, реаниматологи. Вопрос по авифавиру сейчас обсуждается. Наши экспертно-консультативные группы тоже рассматривают его.
Ситуация с распространением COVID-19 в Киргизии тем временем остается сложной. Количество инфицированных в последние дни перевалило за одиннадцать тысяч, не считая людей, госпитализированных с внебольничной пневмонией. Чаще всего зараженные выявляются в Бишкеке.
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Комментарии
В мире , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Бишкек , Кыргызстан
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