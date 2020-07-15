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Абхазия призвала снести памятник в Сочи 

Мария Иванова и ещё 1 55 минут назад
Абхазия призвала снести памятник в Сочи
Фото: РИА Новости
Общественная палата Абхазии приветствовала решение о демонтаже памятника русским солдатам-участникам Кавказской войны в Адлере. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
Как сообщал «Рамблер», «Монумент подвигу русских солдат» появился в Адлере на месте форта, построенного в 1837 году во время Кавказской войны (1817-1864 годы). Позже администрация Сочи решила демонтировать памятник, заявив, что его установили без всех необходимых согласований.
В Общественной палате Абхазии отметили, что установка памятника возмутила представителей черкесской общественности, которые назвали это провокацией.
«Черкесская общественность не поняла, зачем нужен был этот памятник, который не способствует укреплению единства государства, а, наоборот, приводит к конфликтам. Мы разделяем возмущение наших братьев, ибо абхазы тоже участвовали в Кавказской войне», — подчеркивается в обращении организации.
В Общественной палате Абхазии сочли, что появление памятника «бросило тень» на современные отношения России и Абхазии, так как горцы были представлены «как враждебная и чужая сила».
В организации заявили, что приветствуют решение о демонтаже монумента и ожидают «адекватной оценки» появлению памятника со стороны российских властей.
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В мире , Абхазия , Адлер , Сочи
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