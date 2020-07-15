В Баку протестующие ворвались в здание парламента

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Баку проходят демонстрации на фоне обострения отношений Азербайджана Армении . По данным СМИ, 14 июля части протестующих удалось прорваться в здание местного парламента.

Как указал портал Oxu.Az, вышедшие на несанкционированный митинг-шествие в поддержку азербайджанской армии жители города скандировали: «Шехиды бессмертны, Родина неделима», «Карабах» и «Свободу Карабаху».

Тысячи молодых людей с флагами страны прошлись в сторону «Аллеи шехидов». Аналогичные митинги также прошли в других городах Азербайджана.

По информации корреспондента РИА Новости, демонстранты попытались ворваться в здание парламента в Баку и полиция применила водометы для их разгона.

В Telegram-канале информационного портала «Инфотека24» написали, что попытка прорыва была удачной и протестующие вошли в здание парламента. Канал опубликовал видео, на котором видны протестующие внутри здания, а также сотрудники правоохранительных органов , входящие внутрь.

На другом видео канала видно, как полиция применила водометы во время протестов.

Боевые столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 12 июня, обе страны понесли потери.

В Кремле выразили глубокую обеспокоенность из-за текущего конфликта и призвали стороны к сдержанности.