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В Баку протестующие ворвались в здание парламента — СМИ 

Украина.ру 44 минуты назад
В Баку протестующие ворвались в здание парламента
Фото: Telegram
В Баку проходят демонстрации на фоне обострения отношений Азербайджана и Армении. По данным СМИ, 14 июля части протестующих удалось прорваться в здание местного парламента.
Как указал портал Oxu.Az, вышедшие на несанкционированный митинг-шествие в поддержку азербайджанской армии жители города скандировали: «Шехиды бессмертны, Родина неделима», «Карабах» и «Свободу Карабаху».
Тысячи молодых людей с флагами страны прошлись в сторону «Аллеи шехидов». Аналогичные митинги также прошли в других городах Азербайджана.
По информации корреспондента РИА Новости, демонстранты попытались ворваться в здание парламента в Баку и полиция применила водометы для их разгона.
В Telegram-канале информационного портала «Инфотека24» написали, что попытка прорыва была удачной и протестующие вошли в здание парламента. Канал опубликовал видео, на котором видны протестующие внутри здания, а также сотрудники правоохранительных органов, входящие внутрь.
На другом видео канала видно, как полиция применила водометы во время протестов.
Боевые столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 12 июня, обе страны понесли потери.
В Кремле выразили глубокую обеспокоенность из-за текущего конфликта и призвали стороны к сдержанности.
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Комментарии
В мире , МВД , Азербайджан , Армения , Баку
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