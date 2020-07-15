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Народные волнения в Азербайджане попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Баку прошли массовые митинги в поддержку азербайджанской армии. Демонстранты выкрикивали патриотические и религиозные лозунги: "Свободу Карабаху", "Родина неделима", "Шехиды бессмертны" и другие. В какой-то момент митингующщие попытались прорваться в здание парламента. Тогда полицейским пришлось применить водометы для разгона толпы. Причиной таких массовых протестов стали военные действия, которые с 12-го июля ведутся между армиями Азербайджана и Армении на границе этих двух стран. Военнослужащие с обеих сторон терпят потери. Только по сообщениям официальных представителей министерств иностранных дел, в ходе конфликта уже погибло более шести человек. Вину за начало стрельбы стороны перекладывают друг на друга.
В мире , Видео , Азербайджан , Баку
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