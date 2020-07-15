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Тимошенко заявила, что Украину отдают под контроль «международных спекулянтов» 

Газета.Ru и ещё 2 18 минут назад
«Украину отдают под контроль международных спекулянтов»
Фото: газета.ру
Глава оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский отдает страну «международным финансовым спекулянтам». Об этом она написала в своем Facebook.
Политик заявила, что президентское большинство в Верховной раде (партия «Слуга народа». — прим. ред.) превратилось в «послушный» инструмент. При помощи него глава государства и «передает» Украину под контроль «международных финансовых спекулянтов», считает Тимошенко.
«Лоббистские коррупционные законы в угоду иностранных аферистов стали основой работы «слуг народа». Законодательный процесс организован вопреки интересам людей», — написала Тимошенко.
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В мире , Кавказ , Политика , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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