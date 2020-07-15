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Полицейские ранены в ходе протестов в Болгарии 

News.ru и ещё 2 12 минут назад
Полицейские ранены в ходе протестов в Болгарии
Фото: globallookpress.com
Двое полицейских пострадали, шесть демонстрантов задержаны в ходе протестов в столице Болгарии Софии. Демонстрации в стране идут шестой день, причиной беспорядков стали обыски и аресты советников президента по вопросам безопасности Илии Милушева и по правовым вопросам Пламена Узунова.
Советников задержали по делам о раскрытии гостайны и злоупотреблении влиянием в корыстных целях. Люди вышли на улицы, чтобы поддержать действующего президента. В настоящее время ситуация накалилась. Так, 14 июля протестующие стали бросать в сторону журналистов и полицейских петарды, пакеты с красной краской, сообщает Болгарское национальное радио.
Затем протестующие попытались проникнуть в здание народного собрания, в результате чего пострадали двое полицейских, стоявших на входе. Позже стражам порядка потребовалась медицинская помощь. Правительство уверено, что в ходе протестов действовали провокаторы.
Так, в субботу, 12 июля, в ходе протестов были задержаны 18 человек и ранены трое полицейских.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Болгарии Румен Радев обратился к нации. Он заявил о необходимости отправить в отставку правительство страны и генерального прокурора. По словам Радева, уже несколько дней в стране проходят акции протеста за отставку кабмина.
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Комментарии
В мире , Румен Радев , Болгария , София
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