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Пенсионер узнал пятилетнего себя на видео с парада Победы 

Lenta.ru 59 минут назад
Пенсионер узнал пятилетнего себя на видео с парада
Фото: Кадр: East News Press Agency
Пенсионер из Великобритании Тони Листер (Tony Lister) узнал себя на архивных кадрах, снятых во время празднования Победы в 1945 году. Как сообщается The Sun, во время съемок видео ему было пять лет.
Листер рассказал, что его отец был пилотом во время войны. На парад он пришел с мамой и бабушкой — они тоже оказались в кадре. Втроем они держались за перила и аплодировали премьер-министру Уинстону Черчиллю и королю Георгу VI.
Британец запомнил, что когда они стояли в ликующей толпе неподалеку от Букингемского дворца, их снимали камеры. Став взрослым, Листер решил найти эту запись, однако на поиски ему понадобилось 40 лет.
Он был очень рад, увидев себя с мамой и бабушкой на видео от «Би-би-си».
«Я был в восторге. Это пробудило столько счастливых воспоминаний», — признался британец.
Листер добавил, что обязательно покажет это видео своим внукам — их у пенсионера четверо.
24 июня в Калининграде во время парада Победы у одной из участниц слетела туфля, но девушка продолжила маршировать и не сбила строй. Ее поступок попал на видео, позже девушку наградили.
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Комментарии
В мире , Уинстон Черчилль , BBC News , Великобритания
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