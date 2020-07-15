Пенсионер узнал пятилетнего себя на видео с парада

Пенсионер из Великобритании Тони Листер (Tony Lister) узнал себя на архивных кадрах, снятых во время празднования Победы в 1945 году. Как сообщается The Sun, во время съемок видео ему было пять лет.

Листер рассказал, что его отец был пилотом во время войны. На парад он пришел с мамой и бабушкой — они тоже оказались в кадре. Втроем они держались за перила и аплодировали премьер-министру Уинстону Черчиллю и королю Георгу VI.

Британец запомнил, что когда они стояли в ликующей толпе неподалеку от Букингемского дворца, их снимали камеры. Став взрослым, Листер решил найти эту запись, однако на поиски ему понадобилось 40 лет.

Он был очень рад, увидев себя с мамой и бабушкой на видео от «Би-би-си».

«Я был в восторге. Это пробудило столько счастливых воспоминаний», — признался британец.

Листер добавил, что обязательно покажет это видео своим внукам — их у пенсионера четверо.

24 июня в Калининграде во время парада Победы у одной из участниц слетела туфля, но девушка продолжила маршировать и не сбила строй. Ее поступок попал на видео, позже девушку наградили.