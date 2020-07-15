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Пентагон собрался бороться с символами расового неравенства 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 26 минут назад
Пентагон решил искоренить символы расового неравенства
Фото: Reuters
Министерство обороны США планирует в ближайшее время представить нововведения, направленные на искоренение символики, которая связана с расовым или социальным неравенством, сообщают военные источники.
По данным канала, новая политика Пентагона в отношении спорных символов, как ожидается, будет представлена «в течение недели». При этом до сих пор наверняка не известно, каким образом нововведения будут затрагивать правила демонстрации боевого знамени, под которым сражались солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны в США (1861–1865), передает ТАСС со ссылкой на CNN.
По данным CNN, министр обороны США Марк Эспер рассматривает два основных варианта. Так, глава Пентагона может представить изменение, предполагающее лишь запрет на демонстрацию символики конфедератов. Однако не исключено, что новая политика американского оборонного ведомства затронет более широкий спектр вопросов.
В пятницу председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли выступил с критикой наличия связанной с конфедератами символики в американской армии, призвав уделить «пристальное внимание» переименованию военных баз, названных в честь конфедератов.
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Комментарии
В мире , Марк Эспер , Марк Милли , Министерство обороны , Комитет начальников штабов , Пентагон , CNN , ИТАР-ТАСС
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