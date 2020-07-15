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Норвегия открывает границы для поездок в более чем 20 стран Европы 

ТАСС 1 час назад
Норвегия открывает границы
Фото: ТАСС
Власти Норвегии с 15 июля снимают введенные в марте из-за коронавируса ограничения на поездки в более чем 20 стран Европы. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.
"С 15 июля ряд стран Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны будут исключены из списка государств, в которые МИД Норвегии не рекомендовал совершать поездки, кроме абсолютно необходимых", — указали там.
Всего в списке 21 страна, в том числе Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Польша, Франция, Чехия и другие. При путешествиях между ними и Норвегией не нужно будет находиться на карантине, уточнили в норвежском МИД.
Ранее Норвегия уже открыла границы с Финляндией, Данией и Исландией. В Швецию с 15 июля поездки разрешены только в три региона — провинции Блекинге, Крунуберг и Сконе.
Коронавирус в Норвегии
Число случаев инфицирования коронавирусом в Норвегии достигло к настоящему моменту 8 984. В течение последней недели прирост числа инфицированных в стране составлял менее 15 новых случаев в сутки, спад эпидемии продолжается. В Норвегии от последствий коронавируса умерли 253 человека.
Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны в условиях пандемии ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство, был введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны. С 15 июня Норвегия с рядом ограничений открыла границы для поездок в страны Северной Европы.
6 апреля норвежское правительство заявило, что эпидемию удалось взять под контроль. В апреле, согласно решению кабинета министров, началось постепенное возобновление работы детсадов, школ, некоторых предприятий. Кроме того, был снят запрет на поездки на дачу.
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