Китай и Иран наносят удар по США 

Сотрудник Фонда исследований экономической политики Турции Нихат Али Озджан заявил, что одним из важнейших событий в мировой политике является решение Китая инвестировать в Иран . Об этом он рассказал в своем материале для Milliyet.

Как сообщал «Рамблер», ранее власти Ирана утвердили проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пекином. Детали соглашения не раскрывались, но СМИ писали, что речь идет об инвестициях в 400 миллиардов долларов, которые Китай сделает в иранскую экономику в течение 25 лет.

Сообщалось, что договор охватывает сферы торговли, политики, культуры и безопасности, предусматривает строительство высокоскоростных железных дорог, создание зон свободной торговли, портов и инфраструктуры 5G.

Озджан отметил, что соглашение становится особенно важным в контексте отношений Китая и Ирана с США. По мнению автора статьи, договор был заключен именно в тот момент, когда Иран подошел к критической точке из-за американских санкций.

Эксперт добавил, что Иран — важная часть китайского проекта «Один пояс — один путь», поэтому Китаю необходимо устойчивое сотрудничество со страной. Кроме того, 75 процентов потребностей Китая в нефти и газе обеспечиваются за счет импорта, в чем также может помочь Иран.

По мнению Озджана, новое соглашение наносит удар по политике США в отношении Ирана и становится очередным вызовом для американцев со стороны Китая.