Конгресс США запретил Трампу начинать войну с Ираном

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США во вторник одобрил поправку к военному бюджету на 2021 финансовый год, которая запрещает финансирование ведения боевых действий против Ирана , начатых без одобрения американских законодателей. Об этом сообщила газета The Hill.

Поправка, таким образом, призвана лишить президента США Дональда Трампа возможности самостоятельно начинать войну с Ираном. В ее поддержку высказались 30 законодателей, 22 были против.

Одновременно с ней были одобрены еще две поправки, предусматривающие отзыв предоставленных американскому президенту в 2001 и 2002 годах Конгрессом разрешений на использование военной силы.

Первая такая резолюция, утвержденная в 2001 году, позволяет лидеру Белого дома отдавать распоряжения о применении военной силы против тех террористов, которые несут ответственность за теракты 11 сентября, однако на деле Вашингтон проводил и проводит любые свои операции против радикалов в зарубежных странах, опираясь на эту резолюцию. Второе разрешение, выданное в 2002 году, предполагает возможность использования военной силы против террористов в Ираке. Администрация США опиралась на данное разрешение при проведении операции против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Ранее Конгресс США уже принимал резолюцию об ограничении полномочий Трампа по использованию вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей, однако президент в мае наложил на нее свое вето. Включение аналогичных положений в военный бюджет несколько ограничит для Трампа возможность применения президентского вето, поскольку в этом случае ему придется наложить его на весь бюджет.

Однако законопроекту еще предстоит пройти сложный процесс утверждения и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса. Только затем он поступит на подпись президенту.

Обострение ситуации вокруг Ирана

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.