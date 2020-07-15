Названа доля готовых голосовать за Канье Уэста

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Уэста поддержали 2% респондентов, Трампа — 39%, Байдена — 48%, передает РИА «Новости».

56% участников опроса вообще не поверили в серьезность намерений Уэста, еще 24% сомневаются, только 20% поверили, что он действительно намерен бороться за президентское кресло.

55% респондентов осудили Уэста за его заявление о намерении принять участие в выборах, 18% — одобрили.

Онлайн-опрос проводился 9 июля. В опросе приняли участие 2 тыс. человек.

Redfield & Wilton Strategies входит в Британский совет по опросам — ассоциацию исследовательских компаний, чьи исследования часто публикуются в местных СМИ.

5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Близкие к музыканту источники утверждают, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за психического расстройства.