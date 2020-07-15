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Канье Уэст не смог соперничать с Трампом и Байденом по поддержке избирателей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 23 минуты назад
Названа доля готовых голосовать за Канье Уэста
Фото: Reuters
По уровню поддержки среди избирателей заявивший о намерении баллотироваться на пост президента США рэпер Канье Уэст сильно уступает Дональду Трампу и Джо Байдену, свидетельствует опрос, проведенный Redfield & Wilton Strategies.
Уэста поддержали 2% респондентов, Трампа — 39%, Байдена — 48%, передает РИА «Новости».
56% участников опроса вообще не поверили в серьезность намерений Уэста, еще 24% сомневаются, только 20% поверили, что он действительно намерен бороться за президентское кресло.
55% респондентов осудили Уэста за его заявление о намерении принять участие в выборах, 18% — одобрили.
Онлайн-опрос проводился 9 июля. В опросе приняли участие 2 тыс. человек.
Redfield & Wilton Strategies входит в Британский совет по опросам — ассоциацию исследовательских компаний, чьи исследования часто публикуются в местных СМИ.
5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Близкие к музыканту источники утверждают, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за психического расстройства.
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Комментарии 1
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , РИА Новости
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