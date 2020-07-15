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Власти США отменили решение по визам для иностранных студентов 

РИА Новости и ещё 2 56 минут назад
США отменили решение по визам для студентов
Фото: globallookpress.com
Власти США во вторник отменили распоряжение, которое аннулировало визы находящихся в стране иностранных студентов, чьи занятия из-за коронавируса были переведены исключительно в онлайн-формат, сообщает издание The Hill.
Об этом решении объявила федеральный судья Эллисон Берроу в Бостоне в начале заседания, где должны были заслушать аргументы сторон в деле — Гарвардский университет и Технологический институт Массачусетса оспаривали распоряжение администрации США. Ранее в суд с аналогичными претензиями обратились восемнадцать штатов и столичный округ Колумбия.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа требовала, чтобы иностранцы по студенческой визе учились в Соединенных Штатах очно либо покинули страну. Большинство университетов при этом намерены сохранить на ближайшую перспективу ограничения на очные занятия из-за пандемии COVID-19.
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В мире , Образование , Общество , Дональд Трамп , Гарвардский университет , Администрация США , США
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