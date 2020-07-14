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В Британии за сутки от COVID-19 погибли почти 140 человек 

Газета.Ru и ещё 2 22 часа назад
140 человек умерли в Британии за сутки от COVID-19
Фото: Reuters
Число погибших от COVID-19 жителей Великобритании выросло на 138 за последние сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минздрава королевства.
"14 июля общее число лабораторно подтвержденных случаев составило в Великобритании 291 373. По состоянию на 17:00 (19.00 по мск) 13 июля из тех, у кого анализы оказались положительными, 44 968 человек умерли", — заявили в министерстве.
За последние 24 часа британские медики обнаружили еще 398 новых случаев заражения инфекцией.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 575 тыс. человек.
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В мире , COVID-19 , Минздрав РФ , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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