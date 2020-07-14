12,9 млн случаев коронавируса выявили в мире

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В мире за прошедшие сутки выявлено 196 тыс. случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии выявлено более 12,9 млн случаев. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3634 пациента. Общее число летальных исходов составило 570 288.

Больше всего выявленных случаев выявлено в Соединенных Штатах — 3,3 млн Далее идут Бразилия (1,8 млн), Индия (906 тыс.), Россия (738 тыс.) и Перу (330 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Ассоциации туристических операторов России (АТОР) Майа Ломидзе заявила, что восемь стран официально заявили, что готовы принимать туристов из Российской Федерации.