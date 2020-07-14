МВФ предъявил требование Украине 

Георгиева подчеркнула, что независимость Нацбанка Украины (НБУ) в первую очередь отвечает интересам самой страны, во вторую — является обязательным требованием МВФ для получения кредитов. Она отметила, что указала Зеленскому на необходимость придерживаться "здравой денежно-кредитной и финансовой политики", которая позволит увеличить объем инвестиций в страну.

В беседе с украинским национальным лидером Георгиева также выразила обеспокоенность возросшим давлением на НБУ. Она напомнила, что за последние пять лет деятельность Нацбанка пошла на пользу экономике страны и назвала реформу НБУ «историей успеха». По словам распорядителя МВФ, очевидной заслугой НБУ также является очистка финансового сектора, пострадавшего от махинаций.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Кристалина Георгиева предположила, что мировой экономический кризис, возникший из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, может стать самым масштабным со времен Великой депрессии.