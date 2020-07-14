Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать в Ливии

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по двусторонним вопросам и ситуации в регионе, в том числе по ливийскому кризису. Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве для достижения уровня товарооборота между странами в $100 млрд, а также для обеспечения постоянной стабильности в Ливии", — отмечается в распространенном заявлении.