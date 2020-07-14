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Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать для обеспечения стабильности в Ливии 

ТАСС и ещё 3 46 минут назад
Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать в Ливии
Фото: Reuters
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Ливии. Об этом сообщила во вторник канцелярия турецкого лидера.
"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по двусторонним вопросам и ситуации в регионе, в том числе по ливийскому кризису. Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве для достижения уровня товарооборота между странами в $100 млрд, а также для обеспечения постоянной стабильности в Ливии", — отмечается в распространенном заявлении.
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В мире , Армия , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Ливия , США , Турция
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