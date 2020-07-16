Зеленский внёс в Раду кандидатуру нового главы НБУ

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Проект постановления размещён на сайте Рады. Кандидатура Шевченко возникла после переговоров Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой . Она призвала украинского лидера «сохранить независимость Нацбанка».

Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, и это также является требованием текущей программы, которую поддерживает МВФ, — отметила Георгиева.

За утверждение кандидатуры Шевченко должно проголосовать большинство нардепов. В повестку пленарного заседания Рады этот вопрос могут включить уже 16 июля.