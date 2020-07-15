В Италии резко выросла смертность от коронавируса 

Дневная смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 выросла в Италии почти вдвое за два дня. Об этом сообщает местное издание ANSA.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 13,3 миллиона человек. В Италии число заболевших превысило 243,3 тысячи человек, число умерших — 34,9 тысячи человек, число выздоровевших — 195,4 тысячи человек.

Сегодня ANSA сообщило, число пациентов с коронавирусной инфекцией, скончавшихся за один день, растет в Италии второй день подряд. Так, три дня назад в стране было зафиксировано девять смертей, позавчера — 13, а вчера — 17.