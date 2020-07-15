В Италии вновь забили тревогу из-за коронавируса

СМИ Италии передают, что смертность больных с коронавирусом в стране снова набирает обороты.

По информации ANSA, вторые сутки подряд в медучреждениях Италии фиксируют резкий рост смертности из-за осложнений коронавируса.

Так, сообщается, что «он вернулся и забрал только за один день жизни 17 человек».

"В течение суток зафиксировано 17 смертей, что является увеличением по сравнению с 13-ю и 9-ю за прошедшие сутки соответственно", — говорится в новостных материалах местных изданий.

Напомним, что всего на это время с начала пандемии от Covid-19 в Италии заболели 243 344, а умерли 34 984 человека.