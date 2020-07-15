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«Он вернулся»: в Италии фиксируют резкий рост смертности от коронавируса 

Свободная пресса и ещё 4 8 минут назад
В Италии вновь забили тревогу из-за коронавируса
Фото: Reuters
СМИ Италии передают, что смертность больных с коронавирусом в стране снова набирает обороты.
По информации ANSA, вторые сутки подряд в медучреждениях Италии фиксируют резкий рост смертности из-за осложнений коронавируса.
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Так, сообщается, что «он вернулся и забрал только за один день жизни 17 человек».
"В течение суток зафиксировано 17 смертей, что является увеличением по сравнению с 13-ю и 9-ю за прошедшие сутки соответственно", — говорится в новостных материалах местных изданий.
Напомним, что всего на это время с начала пандемии от Covid-19 в Италии заболели 243 344, а умерли 34 984 человека.
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В мире , Ситуация в мире , Продлить жизнь , Италия
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