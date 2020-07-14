Германия пожаловалась на «нормандский формат»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пожаловался на проблемы в переговорах в «нормандском формате». Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Переговоры — нелегкие, прогресс — ограниченный, но решения по востоку Украины будут предпосылкой для того, чтобы внутри Евросоюза вообще можно было говорить о теме России», — отметил дипломат.

Он напомнил, что там до сих пор полное прекращение огня и другие меры, о которых договорились на саммите четверки в Париже в декабре 2019 года.

3 июля в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки». В них участвовали советники четырех стран: России (Дмитрий Козак), Германии (Ян Хеккер), Франции (Эммануэль Бон) и Украины (Андрей Ермак). Как рассказал Козак, в результате переговоров был выработан конкретный механизм для реализации устойчивого перемирия в Донбассе, который позже будет уточнен.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.