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Германия пожаловалась на переговоры в «нормандском формате» 

Lenta.ru 34 минуты назад
Германия пожаловалась на «нормандский формат»
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пожаловался на проблемы в переговорах в «нормандском формате». Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Переговоры — нелегкие, прогресс — ограниченный, но решения по востоку Украины будут предпосылкой для того, чтобы внутри Евросоюза вообще можно было говорить о теме России», — отметил дипломат.
Он напомнил, что там до сих пор полное прекращение огня и другие меры, о которых договорились на саммите четверки в Париже в декабре 2019 года.
3 июля в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки». В них участвовали советники четырех стран: России (Дмитрий Козак), Германии (Ян Хеккер), Франции (Эммануэль Бон) и Украины (Андрей Ермак). Как рассказал Козак, в результате переговоров был выработан конкретный механизм для реализации устойчивого перемирия в Донбассе, который позже будет уточнен.
В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.
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В мире , Конфликты , Украина
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