Британия готовится к сотне тысяч смертей из-за COVID-19

Сотрудники Академии медицинских наук Великобритании подготовили отчёт, согласно которому вторая волна коронавируса может убить 120 тысяч человек в стране.

Пик госпитализации и смертности они ожидают в первые месяцы 2021 года. Это связано с тем, что в холодное время года люди проводят больше времени в помещении, а вирус способен дольше выживать в более холодных и темных условиях.

Британские медики считают, что и без того сложная ситуация с COVID-19 зимой может усугубиться сезонной вспышкой гриппа. В связи с этим они призывают провести масштабную вакцинацию населения от гриппа и расширить программу тестирования на коронавирус.