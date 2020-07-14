Британия готовится к сотне тысяч смертей из-за COVID-19

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В Великобритании готовятся к сотне тысяч смертей из-за второй волны коронавируса 

Свободная пресса 50 минут назад
Сотрудники Академии медицинских наук Великобритании подготовили отчёт, согласно которому вторая волна коронавируса может убить 120 тысяч человек в стране.
Пик госпитализации и смертности они ожидают в первые месяцы 2021 года. Это связано с тем, что в холодное время года люди проводят больше времени в помещении, а вирус способен дольше выживать в более холодных и темных условиях.
Британские медики считают, что и без того сложная ситуация с COVID-19 зимой может усугубиться сезонной вспышкой гриппа. В связи с этим они призывают провести масштабную вакцинацию населения от гриппа и расширить программу тестирования на коронавирус.
«Это не прогноз, а возможность. Моделирование предполагает, что смертность может быть выше в ходе новой волны COVID-19 этой зимой, но риск этого может быть снижен, если мы примем меры немедленно», — заявил специалист по респираторным заболеваниям из Университетской клиники Фонда Саутгемптона Стивен Холгейт.
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