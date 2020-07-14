Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минские соглашения были одобрены СБ ООН, и это решение Киеву не переиначить 

ИА Regnum 32 минуты назад
«Киеву не переиначить решение ООН»
Фото: Reuters
Минские соглашения были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, поэтому фактический отказ Украины от их реализации — это выпад не в адрес России, а в адрес ООН и Совбеза, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 июля, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины.
Как сообщалось ранее, Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти не будут соблюдать Минские соглашения в части упоминания в Конституции «отдельных районов Донецкой и Луганской области», поскольку это неприемлемо для Киева.
«В связи с тем, что говорит глава МИД Украины по поводу отношения Киева к Минским соглашениям 2015 года, я хочу напомнить существенный факт, который почему-то стал выпадать из поля внимания экспертов и политиков, комментирующих эту тему. Эти соглашения были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.
Напомню, это был 2015 год и говорить о том, что тогда наша страна располагала в ООН какими-то особыми возможностями, позволявшими проталкивать нужные ей решения через Совет Безопасности, не приходится. Значит, члены СБ ООН, в первую очередь все его постоянные члены, были за такое решение, за выработанную с немецким и французским участием последовательность действий в урегулировании в Донбассе.
Поэтому сегодня, когда наша страна настаивает на выполнении Киевом этих соглашений, она настаивает на выполнении того, чтобы было одобрено Советом Безопасности ООН. И, наоборот, когда Киев устами своего министра иностранных дел заявляет об отказе выполнять «Минск-2», об отказе проводить согласованные политические реформы, от которых только и зависит согласие Донецка и Луганска в принципе говорить о продолжении своего пребывания в составе Украины, это выпад не в адрес России, а в адрес ООН, её Совета Безопасности.
Прекращение огня в Донбассе, понятно, должно быть обеспечено, и здесь тоже лидирующая роль должна принадлежать Киеву. Вместе с тем, руководство ДНР и ЛНР должно понимать, в каком направлении идёт развитие событий, закончилась ли их борьба за достойный статус, обеспечены ли права их граждан на безопасность и достойную жизнь. Или права не обеспечены, а война продолжается?
Одним словом, не только Донецк с Луганском и не только Россия ожидают от Киева внешнеполитической состоятельности, их ожидает Совет безопасности ООН. И его авторитет ни Дмитрию Кулебе, ни Владимиру Зеленскому никакими «точками» не перебить», — отметил Михаил Демурин.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
ИА Regnum: последние новости
Минск заявил об использовании Бабарико финпомощи из-за границы Минск заявил об использовании Бабарико финпомощи из-за границы Глава МИД Украины рассказал, как страна «отгребает» из-за Саакашвили Глава МИД Украины рассказал, как страна «отгребает» из-за Саакашвили ОДКБ проведёт экстренное заседание из-за конфликта между Баку и Ереваном ОДКБ проведёт экстренное заседание из-за конфликта между Баку и Ереваном
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
01:30
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
Новости Москвы Происшествия
«Соловьев ужасно мутен, это понял даже Путин»
03:09
«Соловьев ужасно мутен, это понял даже Путин»
Общество
Разведчики НАТО приблизились к границам России
01:10
Разведчики НАТО приблизились к границам России
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение