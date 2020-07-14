«Киеву не переиначить решение ООН»

Минские соглашения были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, поэтому фактический отказ Украины от их реализации — это выпад не в адрес России, а в адрес ООН и Совбеза, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 июля, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти не будут соблюдать Минские соглашения в части упоминания в Конституции «отдельных районов Донецкой и Луганской области», поскольку это неприемлемо для Киева.

«В связи с тем, что говорит глава МИД Украины по поводу отношения Киева к Минским соглашениям 2015 года, я хочу напомнить существенный факт, который почему-то стал выпадать из поля внимания экспертов и политиков, комментирующих эту тему. Эти соглашения были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Напомню, это был 2015 год и говорить о том, что тогда наша страна располагала в ООН какими-то особыми возможностями, позволявшими проталкивать нужные ей решения через Совет Безопасности, не приходится. Значит, члены СБ ООН, в первую очередь все его постоянные члены, были за такое решение, за выработанную с немецким и французским участием последовательность действий в урегулировании в Донбассе.

Поэтому сегодня, когда наша страна настаивает на выполнении Киевом этих соглашений, она настаивает на выполнении того, чтобы было одобрено Советом Безопасности ООН. И, наоборот, когда Киев устами своего министра иностранных дел заявляет об отказе выполнять «Минск-2», об отказе проводить согласованные политические реформы, от которых только и зависит согласие Донецка и Луганска в принципе говорить о продолжении своего пребывания в составе Украины, это выпад не в адрес России, а в адрес ООН, её Совета Безопасности.

Прекращение огня в Донбассе, понятно, должно быть обеспечено, и здесь тоже лидирующая роль должна принадлежать Киеву. Вместе с тем, руководство ДНР и ЛНР должно понимать, в каком направлении идёт развитие событий, закончилась ли их борьба за достойный статус, обеспечены ли права их граждан на безопасность и достойную жизнь. Или права не обеспечены, а война продолжается?

Одним словом, не только Донецк с Луганском и не только Россия ожидают от Киева внешнеполитической состоятельности, их ожидает Совет безопасности ООН. И его авторитет ни Дмитрию Кулебе, ни Владимиру Зеленскому никакими «точками» не перебить», — отметил Михаил Демурин.