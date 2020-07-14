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Предсказание афонского старца о «великой войне» России и Европы вспомнили в сети 

Аргументы Недели 2 часа назад
Появилось пророчество о «великой войне» России и Европы
Фото: globallookpress.com
В интернете вспомнили пророчество афонского старца Паисия Святогорца о будущих событиях вокруг Константинополя (нынешнего Стамбула). Данное предсказание Паисий сделал в 1990-х годах.
Согласно прогнозу старца, «русские займут Турцию», которая исчезнет с карты мира. В дальнейшем на территории Константинополя произойдет «великая война», в которой сойдутся Россия и Европа, данный конфликт приведет к большому количеству жертв. Итогом противостояния станет передача города под контроль Греции, процитировала Паисия «Русская семерка».
Выложено пророчество итальянской ясновидящей об «очень интересном будущем» России
Ранее сообщалось, что в блогосфере разместили пророчество старца Николая Уральского, согласно которому южная часть России будет захвачена Китаем.
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В мире , Стамбул , Турция
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