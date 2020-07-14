Меркель: США больше не защищают Евросоюз

\Гарантии того, что США будут защищать Европу так, как это было раньше, уже не столь очевидны. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель , выступая на пресс-конференции после участия в заседании кабинета министров Баварии

"Спустя 30 лет после воссоединения Германии, после окончания холодной войны, мир устроен по-новому. Что для нас было само собой разумеющимся, к примеру, что США защищают Европейский союз, уже не является само собой разумеющимся делом. Это меняется и на это нужно найти подходящие ответы", — сказала канцлер.

По ее словам, для поиска такого ответа подойдут общие европейские усилия, а не действия каждого государства в отдельности.

Германия сейчас председательствует в Совете ЕС . Одним из приоритетов власти ФРГ ранее называли поиск общей политики членов Евросоюза по отношению к крупным геополитическим игрокам, в том числе, к США. Спорных тем при президенте Дональде Трампе накопилось достаточно: пошлины, "Северный поток — 2", американский контингент в Европе, выход Вашингтона из ряда важных международных договоров.

ФРГ едва ли не чаще остальных в ЕС становится объектом критики со стороны американских властей. Разногласия Берлина и Вашингтона сводятся к сферам энергетики, обороны, а также торговли. Трамп неоднократно критиковал бизнес ФРГ за участие в проекте "Северный поток — 2", требовал от Германии в срочном порядке увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Кроме того, он собирается вывести часть американского воинского контингента из ФРГ.