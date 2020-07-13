«История лет на 10»: Эксперт о жалобе Гааги по МН17

В пятницу правительство Нидерландов распространило заявление, в котором сообщило о намерении подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением рейса MH17. Позже Страсбургский суд подтвердил РИА Новости факт получения жалобы, она рассматривается. МИД России расценил подачу жалобы, как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.

По словам Берестнева, в отношении жалобы Гааги "процедура такая же, как и обычно".

"Направит правительство Нидерландов жалобу, ее зарегистрируют, уведомят российские власти. Затем через несколько месяцев, а скорее, через год-полтора коммуницируют ее с вопросами Минюсту России", — пояснил эксперт.

Он добавил, что "начнётся обмен "состязательными" документами, это еще год-полтора". "Потом вынесение решения о приемлемости, возможно, до и/или после этого слушания публичные. И так далее, как с жалобами Украины против России", — рассказал Берестнев.

"Кстати, она (Украина) может попытаться присоединиться к процессу третьей стороной… А может, голландцы сообразят сразу жалобу подать одновременно против РФ и Украины. А может, наши сподобятся встречную жалобу подать против Украины. Короче, вариантов много, и история лет на 6-10", — заключил эксперт.

Малайзийский Boeing , летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.