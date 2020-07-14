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В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
«Хотим улучшения»: МИД Польши об отношениях с РФ
Фото: Reuters
Польша хочет улучшения отношений с Россией, но смена посла на это не влияет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции во вторник в Варшаве.
Ранее стало известно, что посол Польши Влодзимеж Марчиняк вскоре завершит свою дипломатическую миссию в Москве.
Чапутович пока не стал называть фамилию нового посла. "Я знаю фамилию, но не буду пока информировать. Фамилия скоро появится", — сказал он.
"Я бы не связывал наши польско-российские отношения с фамилиями послов, хотя они и выполняют очень важную функцию", — добавил министр.
Чапутович отметил, что "мы хотим улучшения отношений с Россией, мы хотим разговора на эту тему, мы хотим диалога". "При этом мы пока не оцениваем позитивно высказывания представителей властей России относительно исторической политики", — добавил он.
"Я хотел бы в широкой перспективе видеть улучшение польско-российских отношений. Особенно в свете будущего председательства Польши в ОБСЕ", — заключил польский министр.
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В мире , Польша
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