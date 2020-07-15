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На Украине бывший депутат назвал русский языком животных 

Lenta.ru и ещё 3 47 минут назад
«Русский — язык животных»
Фото: страница Леонида Емца в Facebook
Бывший депутат Верховной Рады Украины из фракции «Народный фронт» Леонид Емец назвал русский «языком животных», передает «Страна.ua».
Емец возмутился внесением в парламент законопроекта об отсрочке украинизации школьного образования. По словам экс-депутата, пока украинские солдаты гибнут в Донбассе, фракция сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» решила «позащищать» русский язык.
«Сегодня для меня это не язык Лермонтова, Булгакова и Высоцкого. Это язык животных, способных расстрелять медика на поле боя. Язык агрессора, который вторгся на нашу землю убивать наших украинских людей», — заявил Емец.
Он выразил мнение, что проект закона «сплотит тех, кому не все равно», после чего эти люди «встанут на защиту Украины».
Законопроект предлагает перенести на 2023 год переход школ с русским языком обучения на новые учебные планы, которые предусматривают большую долю преподавания на украинском. В настоящий момент планируется, что они перейдут на новые стандарты уже с 1 сентября 2020-го.
Вооруженный конфликт на Донбассе вспыхнул в 2014 году после того, как часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации и поддержке сепаратизма в стране. Москва отвергает претензии Киева.
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Комментарии 38
В мире , Партия Зеленского , Русский язык , Леонид Емец , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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