Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сторонники действующего президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести вступление в силу законопроекта, который предполагает увеличить объём преподавания в школах на украинском языке, на 2023 год. В настоящее время закон должен начать действовать с нового учебного года в 2020 году.

На новость об инициативе гневно отреагировал бывший депутат Рады Леонил Емец. Он отметил, что во время, когда в Донбассе от рук российских военнослужащих гибнут украинцы, Зеленский со своими сторонниками решил «позащищать русский язык».

«Сегодня для меня это не язык Лермонтова, Булгакова и Высоцкого. Это язык животных, способных расстрелять медика на поле боя», — написал экс-парламентарий.

При этом Елец предположил, что отсрочка возможно предназначена для того, чтобы повысить рейтинги действующего главы государства за счет «российского электората». Однако экс-депутат отметил, что сопутствующим фактором инициативы станет сплочение тех, «кому не все равно».

«Когда мы поднимемся на оборону Украины, мы увидим кто с вами поднимется», — резюмировал он.