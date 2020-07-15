Бывший депутат Верховной Рады Украины от фракции «Народный фронт» Леонид Емец заявил, что русский язык — это язык животных, убивающих его соотечественников. Так экс-парламентарий отреагировал на своей странице в Facebook на новость об отсрочке украинизации образования в стране.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что сторонники действующего президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести вступление в силу законопроекта, который предполагает увеличить объём преподавания в школах на украинском языке, на 2023 год. В настоящее время закон должен начать действовать с нового учебного года в 2020 году.
На новость об инициативе гневно отреагировал бывший депутат Рады Леонил Емец. Он отметил, что во время, когда в Донбассе от рук российских военнослужащих гибнут украинцы, Зеленский со своими сторонниками решил «позащищать русский язык».
«Сегодня для меня это не язык Лермонтова, Булгакова и Высоцкого. Это язык животных, способных расстрелять медика на поле боя», — написал экс-парламентарий.
При этом Елец предположил, что отсрочка возможно предназначена для того, чтобы повысить рейтинги действующего главы государства за счет «российского электората». Однако экс-депутат отметил, что сопутствующим фактором инициативы станет сплочение тех, «кому не все равно».
«Когда мы поднимемся на оборону Украины, мы увидим кто с вами поднимется», — резюмировал он.