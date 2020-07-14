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США ответят на «сговор» России и талибов 

Артём Кульша 20 минут назад
США ответят на «сговор» России и талибов
Фото: Reuters
США будут обязаны ответить России, если информация об ее сговоре с запрещенным в России движением «Талибан» подтвердится. Об этом генерал в отставке Джон Николсон заявил The Washington Post.
26 июня, как сообщал «Рамблер», издание The New York Times сообщило, что Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) заплатило членам «Талибана» за убийство американских военных в Афганистане.
Сегодня Николсон, командовавший международными силами под руководством США и НАТО в Афганистане в 2016-2018 годах, заявил, что Россия не раз сотрудничала с талибами ранее, например, давала им деньги и поставляла стрелковое оружие и боеприпасы.
Отставной генерал выразил уверенность, что, если новая информация подтвердится, Соединенные Штаты Америки должны будут ответить России четко и однозначно — осудить ее действия и приостановить вывод своих войск из Германии и Афганистана.
29 июня президент США Дональд Трамп заявил, что разведка нашла информацию The New York Times не заслуживающей доверия. Сам он назвал публикацию издания фейком, целью которого было желание выставить в плохом свете Республиканскую партию США.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Генштаб , Республиканская партия США , ГРУ , Талибан , НАТО , Washington Post , New York Times , США
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