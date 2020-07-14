США ответят на «сговор» России и талибов 

США будут обязаны ответить России , если информация об ее сговоре с запрещенным в России движением «Талибан» подтвердится. Об этом генерал в отставке Джон Николсон заявил The Washington Post.

Сегодня Николсон, командовавший международными силами под руководством США и НАТО в Афганистане в 2016-2018 годах, заявил, что Россия не раз сотрудничала с талибами ранее, например, давала им деньги и поставляла стрелковое оружие и боеприпасы.

Отставной генерал выразил уверенность, что, если новая информация подтвердится, Соединенные Штаты Америки должны будут ответить России четко и однозначно — осудить ее действия и приостановить вывод своих войск из Германии и Афганистана.