Армения понесла первые потери в конфликте с Азербайджаном 

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В столкновениях на армяно-азербайджанской границе погибли майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян. Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Представитель военного ведомства пояснила, что офицеры погибли в результате обстрела со стороны противника на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы.

«Минобороны разделяет тяжесть утраты и выражает соболезнования семьям, близким и сослуживцам военнослужащих», — написала Шушан Степанян.

Как сообщал «Рамблер», с 12 июля Армения и Азербайджан сообщают об обострении ситуации на границе и обстрелах, в том числе из артиллерийских установок и крупнокалиберного оружия.

Сегодня в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана заявили о гибели генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзеева.