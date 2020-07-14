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Армения понесла первые потери в конфликте с Азербайджаном 

Алиса Селезнёва 43 минуты назад
Армения понесла первые потери в конфликте с Азербайджаном
Фото: РИА Новости
В столкновениях на армяно-азербайджанской границе погибли майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян. Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Представитель военного ведомства пояснила, что офицеры погибли в результате обстрела со стороны противника на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы.
«Минобороны разделяет тяжесть утраты и выражает соболезнования семьям, близким и сослуживцам военнослужащих», — написала Шушан Степанян.
Как сообщал «Рамблер», с 12 июля Армения и Азербайджан сообщают об обострении ситуации на границе и обстрелах, в том числе из артиллерийских установок и крупнокалиберного оружия.
Сегодня в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана заявили о гибели генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзеева.
В мире , Армия , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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