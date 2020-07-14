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Меркель провела переговоры с возможным преемником 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Меркель провела переговоры с возможным преемником
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник посетила дворец Херренкимзе в Баварии, куда ее пригласил премьер этой федеральной земли Маркус Зедер, сообщили немецкие СМИ.
СМИ называют Зедера «кронпринцем» и считают, что он может подумывать о выдвижении кандидатуры на должность канцлера ФРГ, передает «Интерфакс».
Кроме того, таблоид Bild сформулировал основную мысль, что «вопрос о кандидатуре канцлера решится уже во вторник».
Кроме того, авторы заметки в газете Sueddeutsche Zeitung считают, что «Зедер прощупывает почву».
«В этот вторник Зедер приглашает Меркель в Херренкимзе, что однозначно дает возможность двойного толкования: речь идет о месте в Баварии, где в 1948 году конституционное собрание заложило фундамент основного закона. В Херренкимзе будет продемонстрировано желание быть охарактеризованным не только как баварец, но и как гражданин республики», — пишет немецкое издание.
Ранее сообщалось, что министр финансов ФРГ, вице-канцлер в правительстве Ангелы Меркель, экс-бургомистр Гамбурга Олаф Шольц собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2021 году.
Напомним, в октябре 2018 года Меркель сообщила о своем уходе с поста канцлера Германии. Предположительно она покинет свой пост в конце текущего срока, то есть в 2021 году.
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Комментарии
В мире , Маркус Зедер , Ангела Меркель , Олаф Шольц , Bild , Интерфакс , Бавария , Германия
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