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Киевлянам предрекли карантин на полтора года 

Lenta.ru 8 минут назад
Киевлянам предрекли карантин на полтора года
Фото: РИА Новости
Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан предрек жителям украинской столицы затяжной карантин. Об этом сообщает «Страна.ua».
«На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходится. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня, не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года», — заявил он.
При этом Рубан уверен, что бизнес будет продолжать работать, однако необходимо разработать для него четкие санитарные правила. Также в украинской столице сохранится масочный режим, социальное дистанцирование и усиленное наблюдение за всеми группами риска.
30 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал темпы распространения коронавируса в стране стремительными и призвал готовиться ко второй волне пандемии. В ряде регионов пациентами с COVID-19 занято до 70 процентов больничных коек. «Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», — предупредил Зеленский.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 54 771 человека, из них 1 412 умерли.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Киев
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