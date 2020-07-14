Киевлянам предрекли карантин на полтора года 

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан предрек жителям украинской столицы затяжной карантин. Об этом сообщает «Страна.ua».

«На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходится. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня, не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года», — заявил он.

При этом Рубан уверен, что бизнес будет продолжать работать, однако необходимо разработать для него четкие санитарные правила. Также в украинской столице сохранится масочный режим, социальное дистанцирование и усиленное наблюдение за всеми группами риска.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал темпы распространения коронавируса в стране стремительными и призвал готовиться ко второй волне пандемии. В ряде регионов пациентами с COVID-19 занято до 70 процентов больничных коек. «Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», — предупредил Зеленский.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 54 771 человека, из них 1 412 умерли.