Незадолго до президентских выборов, которые пройдут 9 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко , который стремится занять пост президента в шестой раз, усиливает критику в отношении России , обвиняя ее во вмешательстве в выборы. Суть его тактики заключается в том, чтобы подогреть патриотизм, сделав из России врага, и это отражает похолодание в отношениях с восточным соседом. При этом западные страны улучшали отношения с Минском , чтобы надавить на Россию, но из-за устранения белорусским лидером оппозиционных кандидатов в ходе предвыборной кампании они оказались в замешательстве: как реагировать на сложившуюся ситуацию?

«Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси — это не шутка и не запугивание — и привести страну к некоему «Майдану". Такая была цель. Маски сорваны не только с кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — подчеркнул Лукашенко.

В ходе предвыборной кампании влиятельным кандидатом считался бывший президент банка Виктор Бабарико, однако 18 июня белорусская прокуратура арестовала его по подозрению в отмывании денег. Сразу же после этого глава Белоруссии раскритиковал постороннее вмешательство, подразумевая Россию, и заявил, что наибольшую важность представляют суверенитет и независимость.

В течение 20 лет Бабарико возглавлял банк, находящийся под крылом российского «Газпрома» . Лукашенко утверждает, что за Бабарико и другими кандидатами стоят российские олигархи.

Он избегает открытой конфронтации с Россией, однако указывает на связь оппозиционных кандидатов с ней и призывает народ поддерживать его кандидатуру. Лукашенко проводит авторитарную политику в течение 26 лет. Его даже называют «последним диктатором Европы».

В ходе прошлых выборов он говорил о вмешательстве Запада, однако, по словам белорусского политолога Артема Шрайбмана, ответственность на Россию Лукашенко возложил впервые.

Предполагается, что рейтинг белорусского лидера упал из-за пассивных мер в отношении распространения эпидемии нового коронавируса и экономического застоя. «Чтобы восстановить поддержку в стране, Лукашенко нужны внешние враги. На фоне похолодания отношений с Россией он выбрал ее в качестве врага», — полагает независимый журналист Валерий Карбалевич

В 2000 году Белоруссия создала с Россией формальное союзное государство, однако она опасается быть аннексированной Россией, диалог об экономическом единении также не развивается. Россия также ранее предоставляла Белоруссии нефть по бросовым ценам, однако она уведомила, что к 2024 году стоимость поднимется до международного уровня. Тем самым Кремль продолжает расшатывать ситуацию.

Россия ограничивается выражением сожаления в связи с антироссийской критикой Лукашенко, однако в отличие от прошлых выборов не обеспечивает ему должную поддержку. «Выборы не улучшат испортившиеся отношения между странами. Диалог по интеграции также не будет проходить гладко», — отмечает Шрайбман.

В свою очередь, США и ЕС оценили освобождение администрацией Лукашенко политических заключенных и в 2016 году сняли часть санкций. В феврале этого года Белоруссию посетил государственный секретарь США Майк Помпео. В июне США поставили в Белоруссию примерно 80 тысяч тонн нефти. Вашингтон расшатывает ситуацию на фоне ухудшения отношений между Москвой и Минском.

Между тем накануне президентских выборов Лукашенко одного за другим задерживает активистов, которые критикуют власть. 14 июля центральный избирательный комитет признал регистрацию пяти кандидатов, включая Лукашенко, однако заявки Бабарико и других авторитетных кандидатов были отклонены.

В связи с ситуацией в Белоруссии США и другие страны выражают опасения: «Следует обеспечить свободные и честные выборы», — заявил Помпео. Дальнейшая политика западных стран в отношении Белоруссии прояснится по результатам президентских выборов.