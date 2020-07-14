С начала коронавирусного кризиса международные СМИ критически высказывались о мерах, принимаемых в России против пандемии. На самом же деле действия России по многим крайне важным вопросам в борьбе с коронавирусом могут послужить примером для других государств. Страна является одним из мировых лидеров по количеству проведенных тестов, производству эффективных лекарств против коронавируса и вскоре намерена начать массовое производство собственной вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — суверенный фонд России — сыграл ключевую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. Мы узнали об угрозе через нашу сеть международных партнерств, работали вместе с правительством в вопросе оценки этой угрозы и начали инвестировать в соответствующие проекты.

Принимая во внимание прогнозы об увеличении количества случаев заболевания до шокирующей цифры в 100 000 человек в сутки в таких странах, как США , важно, чтобы мы оперативно, не теряя ни минуты, разрабатывали выверенные решения, основанные на проверенных технологиях. Мы считаем, что на сегодняшний день РФПИ разработал ключевые элементы подобного практического решения.

В результате совместной работы с некоторыми из ведущих мировых институциональных инвесторов мы отобрали и профинансировали на наш взгляд наиболее перспективные системы тестирования, лекарственные препараты и вакцины против covid-19. Наши гипотезы, анализ и подход могут оказаться полезными для тех, кто принимает ключевые решения о выборе средств борьбы с вирусом.

Чудес не будет

Мы полагаем, что чудодейственное решение не появится само по себе, и вирус просто так не исчезнет. Новые вспышки доказывают, что смягчение правил социального дистанцирования приводит к очередным волнам распространения вируса. Между тем, длительные, многолетние процессы тестирования вакцин и препаратов будут препятствовать значительным гипотетическим прорывам в борьбе с вирусом в ближайшее время.

Следовательно, нам необходимо сосредоточить внимание на наиболее оптимальных существующих решениях и в короткие сроки масштабировать их с помощью международного сотрудничества.

Это кажется очевидным. Однако надежда на быстрое решение, отсутствие глубинного анализа и нарастающее недоверие между странами не позволили многим государствам последовать данному подходу.

Надежды на скорое исчезновение угрозы распространения вируса привели к тому, что многие страны слишком рано ослабили ограничительные меры, а компании недостаточно инвестировали в обеспечение биологической безопасности. В новостных репортажах о возможных прорывах в борьбе с вирусом часто не упоминается о рисках или сроках, необходимых для получения разрешений регулирующих органов. Надежда на волшебное решение затмила проверенные существующие решения, которые могут быть внедрены в кратчайшие сроки.

Мы выбрали иной подход. Благодаря сотрудничеству с более чем 15 фондами-партнерами на международном уровне мы сосредоточились на трех доступных решениях, которые сыграют важную роль в победе над коронавирусом уже в этом году.

В первую очередь, тестирование

Быстрые и точные тесты являются ключом к восстановлению экономики. Только масштабное тщательное тестирование способно возобновить экономическую деятельность, в том числе международное транспортное сообщение.

Мы разработали российско-японскую систему тестирования под брендом EMG. Результаты теста доступны уже через 30 минут, что гораздо быстрее по сравнению с 2,5 часами, необходимыми другим системам. И эти результаты не менее точны, чем результаты традиционных систем тестирования ПЦР. Таким образом, наши тесты не только выдают результат быстрее, но и увеличивают производительность существующего ПЦР оборудования в 3-4 раза.

Наша система тестирования может использоваться не только в лабораториях, но и в любых других местах, что позволяет проводить быстрые и точные тесты в аэропортах, офисах, на заводах, а также перед спортивными и развлекательными мероприятиями.

Наша система уже помогла быстро обнаружить и предотвратить потенциальные вспышки коронавируса на многих крупнейших российских промышленных предприятиях, а также в офисах и на футбольных матчах. Неудивительно, что другие страны приобрели более 13 миллионов наших тестов — это более трети всех тестов, выполненных в США.

Быстрые и точные тесты, подобны нашим, станут принципиально важным инструментом для восстановления мировой экономики. Они, например, существенно облегчат международное воздушное сообщение. В скором времени такие тесты будут использоваться в аэропортах по всему миру. Вместо того, чтобы находиться на обязательном карантине в Афинах в течение 24 часов, путешественники смогут напрямую попасть на греческие острова, пройдя процедуру тестирования, занимающую 30 минут.

Это решение позволит избежать убытков на триллионы долларов. По данным Конференции ООН по торговле и развитию, в текущем году мировая туристическая отрасль потеряет от 1,2 до 3,3 триллионов долларов США. Только в секторе туризма в мире может быть потеряно более чем 120 миллионов рабочих мест, дополнительные косвенные потери могут составить около 1,25 миллиардов рабочих мест.

Так как стоимость тестирования составляет лишь крошечную долю возможных экономических потерь, в настоящее время мы реализуем пилотные проекты по созданию свободных от вирусов воздушных транспортных узлов в трех странах, что позволит безопасно восстановить туристическую активность.

Второе — лекарства

В области лечения акцент должен быть сделан на доступных сейчас противовирусных препаратах, так как они предотвращают развитие вируса на ранних и средних стадиях, не давая болезни перетечь в серьезную фазу.

Вкладывая средства в препараты на основе плазмы для лечения тяжелых случаев covid-19 и в лекарства, подавляющие цитокиновый шторм, мы все же сосредоточили внимание именно на проверенных противовирусных препаратах, которые, на наш взгляд, будут максимально эффективны для предотвращения распространения заболевания.

«Ремдесивир» американской компании Gilead и «Авифавир», который мы создали в России как улучшенную версию японского препарата против гриппа «Авиган», стали первыми в мире официально одобренными препаратами для лечения коронавируса.

Эти лекарства будут основными средствами сокращения продолжительности инфекционного процесса и срока пребывания в стационаре. Они воздействуют непосредственно на коронавирус с помощью хорошо известного механизма ингибирования вирусной РНК-полимеразы, поэтому их побочные эффекты меньше и лучше изучены, чем у прочих препаратов широкого спектра. Основное ограничение заключается в том, что Авифавир нельзя принимать беременным женщинам или во время планирования беременности.

В ходе клинических испытаний мы обнаружили, что эффективная дозировка лекарства для лечения коронавируса должна быть выше, чем для лечения гриппа. Мы также дополнительно очистили субстанцию, чтобы иметь возможность увеличить дозировку без побочного действия и подали заявку на международные патенты на обнаруженные изменения в оптимальной дозировке и протоколах лечения.

В ходе наших клинических испытаний, в которых участвовали 330 пациентов, более 60% из тех, кто принимал «Авифавир», имели отрицательные результаты теста на коронавирус на пятый день, что в два раза выше, чем в группе, проходившей стандартную терапию. Средний срок выведения вируса из организма при приеме «Авифавира» — 4 дня, тогда как при стандартной терапии — 9 дней. Таким образом, сокращается период, в течение которого пациенты являются заразными, а также продолжительность их госпитализации. Три независимых клинических исследования на более чем 700 пациентах, а также результаты лечения Авифавиром десятков тысяч пациентов в России подтвердили результаты наших исследований.

В то время как «Ремдесивир» не будет экспортироваться в течение некоторого времени в связи с масштабными закупками правительства США, «Авифавир» уже поставляется на мировой рынок и его производство увеличено до 300 тысяч курсов в месяц для удовлетворения как внутреннего, так и мирового спроса.

«Авифавир» закупают не только соседи России — Беларусь и Казахстан, — но и Колумбия, Бразилия, Болгария, Мексика, Саудовская Аравия, Перу и многие другие. Заявки на закупку направили более 50 стран.

Прочие препараты похожие на Авифавир и основанные на действующем веществе фавипиравир могут производить и другие страны, обеспечивая массовые поставки лекарства по всему миру, что особенно выгодно, так как эти дженерики в несколько раз дешевле «Ремдесивира». После того, как мы продемонстрировали эффективность препарата, еще два препарата, произведенные на основе такой же субстанции были произведены в России. Препарат, основанный на фавипиравире прошел ускоренную регистрацию в Индии, а министр промышленности Турции объявил, что фавипиравир будет скоро зарегистрирован в этой стране, назвав это событие «источником гордости и радости».

Кроме того, «Авифавир» выпускается в виде таблеток. Населению их проще получить, так как они могут продаваться в аптеках в качестве рецептурных препаратов, в отличие от «Ремдесивира», инъекции которого делаются в больницах.

Третье — вакцины

Очень трудно выбрать из более чем 140 разрабатываемых сейчас вакцин, более 20 из которых находятся на разных этапах клинических испытаний. Пока еще ни одна вакцина в мире не была официально одобрена раньше, чем после 4 лет испытаний.

Тем не менее, наш анализ показывает, что первыми на рынке появятся вакцины на основе аденовируса, которые получат официальное одобрение в сентябре этого года. Они вводят в организм человека ген шипов коронавируса через проверенный механизм доставки на основе аденовируса.

Вакцины на основе аденовирусных векторов разрабатываются с 1980-х годов. Они уже получили официальное одобрение и эффективно используются против эболы. Вакцины против БВРС, вируса Зика, гриппа и малярии успешно проходят клинические испытания.

Также разрабатываются перспективные вакцины на основе мРНК и других инновационных методов, которые, хотелось бы надеяться, рано или поздно будут работать. Несмотря на то что мРНК — замечательная новая технология, еще ни одна вакцина на ее основе не получила официального одобрения для борьбы с вирусными инфекциями.

Даже если разработка вакцины на основе мРНК будет максимально ускорена, одобрена она будет не раньше 2021 года, так как требуется всестороннее тестирование на безопасность. В частности оно предполагает проверку воздействия на фертильность — один из основных параметров для стран, планирующих проводить масштабную вакцинацию.

Три вакцины на основе аденовирусных векторов уже показали высокие результаты на первом этапе клинических испытаний. Они разработаны российским Институтом им. Н. Ф. Гамалеи, Оксфордским университетом совместно с Astra Zeneca и китайской компанией CanSino Biologics. Мы считаем, что будут необходимы все три.

Я уверен в российской вакцине, прививку которой я сам получил. Устойчивый иммунитет у меня выработался через 20 дней, даже раньше инъекции второй поддерживающей дозы, которая должна продлить иммунитет до двух лет.

В скором времени другие смогут делать то же самое. Благодаря производству этой вакцины в рамках партнерств в нескольких странах, мы сможем расширить ее выпуск до 200 миллионов доз к концу года.

По нашим оценкам, в 2021 году будет произведено более трех миллиардов доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом. Российская вакцина также будет поставляться с уникальным запатентованным тестом, который идентифицирует в организме человека особые антитела, атакующие шиповидные отростки коронавируса. Таким образом, эффект от вакцины и продолжительность ее действия будет легко определить, измерив увеличение количества самых эффективных антител к коронавирусу.

Самое главное — международное сотрудничество

Пора прекратить бесконечные споры по поводу наиболее эффективных мер борьбы с коронавирусом. Они ставят под удар жизни и мировую экономику. Пока еще не поздно, страны мира должны совместно применять лучшие международные практики, включая обязательное ношение масок, сохранение социальной дистанции и обмен решениями, которые доступны уже сейчас.

Наш фонд сотрудничает со многими государствами в этой области. Мы уверены, что эффективно бороться с текущей и будущими пандемиями можно только совместными усилиями всего мирового сообщества.