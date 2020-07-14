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Азербайджанский генерал погиб в боях с Арменией 

Lenta.ru и ещё 5 31 минуту назад
Азербайджанский генерал погиб в боях с Арменией
Фото: РИА Новости
Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели генерала в боях на границе с Арменией, передает Vesti.az.
Замминистра обороны Керим Валиев заявил, что утром 14 июля погибли генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзаев.
Кроме того, как пишет издание, скончались еще пять военнослужащих, в том числе два майора. Ранее Баку сообщал о четырех погибших военных. Таким образом, общие потери Азербайджана с начала столкновений на границе составили 11 человек. Власти Армении заявляли о двух раненых со своей стороны.
Перестрелка на границе Армении и Азербайджана началась 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Между двумя республиками идет территориальный спор за Нагорный Карабах. В 1991 году этот регион, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть его силой. Спустя три года при посредничестве России был подписан протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.
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Комментарии
В мире , Армия , Конфликты , Азербайджан , Армения
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