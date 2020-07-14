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Бабарико отказали в регистрации на выборах президента Белоруссии 

Rambler News Service 26 минут назад
Бабарико отказали в регистрации на выборах в Белоруссии
Фото: Reuters
ЦИК Белоруссии не зарегистрировал Виктора Бабарико кандидатом на выборах главы государства, сообщает tut.by.
«Виктор Бабарико не зарегистрирован кандидатом в президенты», — говорится в сообщении портала.
Как отмечает портал, до этого глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина предложила не регистрировать Бабарико кандидатом в президенты из-за несоответствия декларации о доходах и имуществе и участия иностранной организации в его избирательной кампании.
Члены комиссии единогласно проголосовали за предложение Ермошиной. Ермошина сообщила, что у Бабарико в декларации не указаны несколько цифр: кэшбек от Белгазпромбанка — 283 рубля 43 копейки, и доход по вкладам — $1263, €0,05. Она добавила, что это не является ошибкой и теми 20% неуказанных доходов, из-за которых его могут не зарегистрировать.
Вместе с тем, добавила Ермошина, в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором указано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги». Ранее в Белоруссии задержали бывшего главу Белгазпромбанка и кандидата на выборах в президенты страны Виктора Бабарико. Его подозревают в совершении ряда преступлений. Об этом в эфире Белтелерадиокомпании заявил глава Комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель.
Он также заявил о якобы возможной причастности к противоправной деятельности Бабарико «больших начальников» в «Газпроме», передавало «Белта». По уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать масштабный план дестабилизации страны и не допустить «майдана».
Палата представителей белорусского парламента назначила президентские выборы в Белоруссии на 9 августа. Лукашенко занимает пост президент с июня 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок подряд.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , Газпром , Центризбирком России
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