Названы пятеро кандидатов в президенты Белоруссии

ЦИК Белоруссии зарегистрировал пятерых кандидатов на выборах президента станы, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
Также Центризбирком Белоруссии зарегистрировал супругу блогера Сергея Тихановского Светлану кандидатом на пост президента республики.
ЦИК зарегистрировал кандидатом председателя Белорусской социал-демократической «Грамады» (БСДГ) Сергея Черечня.
Кроме того, зарегистрировал сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева кандидатом на пост президента республики.
А также, ЦИК зарегистрировал бывшего депутата нижней палаты парламента Анну Канопацкую.
Ранее стало известно, что ЦИК Белоруссии отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который находится под следствием, в регистрации кандидатом на выборах президента страны.