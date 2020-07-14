Названы пятеро кандидатов в президенты Белоруссии

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Также Центризбирком Белоруссии зарегистрировал супругу блогера Сергея Тихановского Светлану кандидатом на пост президента республики.

ЦИК зарегистрировал кандидатом председателя Белорусской социал-демократической «Грамады» (БСДГ) Сергея Черечня.

Кроме того, зарегистрировал сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева кандидатом на пост президента республики.

А также, ЦИК зарегистрировал бывшего депутата нижней палаты парламента Анну Канопацкую.

Ранее стало известно, что ЦИК Белоруссии отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который находится под следствием, в регистрации кандидатом на выборах президента страны.