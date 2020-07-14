Трое российских военных ранены в Сирии 

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Трое российских военных получили лёгкие ранения при взрыве самодельного взрывного устройства при патрулировании в Сирии

Как сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии боевики подорвали фугас на пути следования колонны российских и турецких военнослужащих при совместном патрулировании трассы М-4 в провинции Идлиб.

«В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль», — приводит Интерфакс сообщение ЦПВС.

Трое российских военнослужащих получили лёгкие ранения. Среди экипажа турецкого бронеавтомобиля также есть раненые.

Все пострадавшие были оперативно эвакуированы.