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Трое российских военных ранены в Сирии 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Трое российских военных ранены в Сирии
Фото: ТАСС
Трое российских военных получили лёгкие ранения при взрыве самодельного взрывного устройства при патрулировании в Сирии.
Как сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии боевики подорвали фугас на пути следования колонны российских и турецких военнослужащих при совместном патрулировании трассы М-4 в провинции Идлиб.
«В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль», — приводит Интерфакс сообщение ЦПВС.
Трое российских военнослужащих получили лёгкие ранения. Среди экипажа турецкого бронеавтомобиля также есть раненые.
Все пострадавшие были оперативно эвакуированы.
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В мире , Интерфакс , Сирия
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